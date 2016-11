Urmas Viilma vastulause: meil ei ole presidendiga vastastikku mitte mingeid etteheiteid

1. EELK ega mina ei olnud see, kes algatas presidendi süüdistamist seoses tema sooviga mitte korraldada ametisseseadmise päeval tänupalvust. Selle loo algatas Postimehe ajakirjanik, kes saatis mulle peaaegu kuu pärast sündmuste toimumist sel teemal küsimused. Olen reeglina ajakirjanikke lugupidavalt kohelnud ja oma vastused ausalt andnud. Nõnda vastasin ka siis.2. Kui president oli teinud avalduse oma Facebooki-lehel, jagasin seda avaldust omakorda enda lehel ja see teema oli maha võetud. Mina ega EELK ei olnud need, kes seda teemat jätkasid. Inimesed on vabad oma arvamust avaldama ja teevad seda ka siis edasi, kui president või peapiiskop on omavahel ammu rahu sõlminud. Omavahel ütlen, et samal päeval, kui president oma avalduse tegi, ka helistasin talle ning meie vahele ei jäänud mingeid lahendamata küsimusi.

3. Pisut imestama paneb mind Evelyn Kaldoja reedel kirjutatud arvamus seetõttu, et minu neljapäevane kohtumine presidendiga oli ju lausa teistsuguse alatooniga ning samamoodi on olnud ka meediakajastus. Kui Kaldoja kommentaar on seotud äsja Õhtulehes ilmunud infoga, siis on see veel mõistetav, sest Õhtuleht avaldas ammu «hapuks läinud» info. Nad saatsid meile päringu eelmisel nädalal ja eelmisel nädal ka me vastasime.

Kahjuks avaldasid nad oma loo, mida eile hommikul ka Delfi võimendas, teadmisega, et minu kohtumine presidendiga seisab alles ees. Tegelikult kohtusin presidendiga neljapäeva hommikul ja meil ei ole mingeid eriarvamusi. Selle kohta tegin samuti postituse sotsiaalmeedias ning eile läks selle kohta välja ka EELK meediasõnum, mida ka Postimehes kajastati.

Seal ei ole kuidagi sellist alatooni, et EELK pressiks ennast endiselt peale ja pakuks «katust» nagu võib lugeda viidatud kommentaarist. Kui autor ei olnud kursis sellega, et ma presidendiga kohtusin ja sellest ka avalikult FB lehel teada andsin, siis on reaktsioon veel mõistetav (kahjuks küll Õhtulehe hilinenud infost tingituna). Vastupidisel juhul ei mõista ma omakorda ei Kaldoja arvamusavaldust ega selle sisu. Kirjutatu on vastupidine sellele, mida ma olen pärast presidendiga kohtumist väljendanud. Võimalik, et minu sõnum on olnud lihtsalt mõistetamatu.

