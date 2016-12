Urmas Viilma: president Kaljulaid saatis advendiajal jõulukaardi, mitte pööripäevakaardi

President Kaljulaidi seisukoht, et sõna “jõulud” on rohkem seotud pööripäeva kui kirikupühaga, ei pahanda EELK peapiiskoppi Urmas Viilmad.

Osa reaktsioone president Kaljulaidi otsusele mitte hõlmata oma ametitegevusse kirikuskäimist on loonud mulje, et tegu on erakordse traditsioonide eiramisega. EELK peapiiskopi Urmas Viilma kommentaarist ei ilmne, nagu ootaks kiriklik institutsioon ilmalikult suuremat religioossust.

Meie Maas ilmunud, Andrus Kivirähkile ja Mart Soidrole antud intervjuus ütles Kaljulaid, et jõulude juurde ei kuulu ilmtingimata kirikus käimine. “Jõul on üks vana sõna, mis seostub pööripäevaga,” sõnas Kaljulaid.

