Urmas Viilma: lõppev aasta on olnud sündmusterohke, vajame nüüd rahusõnumit

Eestis on sel aastal poliitikamaastikul toimunud päris palju muudatusi, vahetunud on president ja valitsus. Muudatusi on poliitikamaastikul toimunud ka mujal maailmas. Murrangu aegadel otsivad aga inimesed kohta, kus on kindlus,” lausus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.

Viilma märkis Tallinna TV uudistesaates, et kirikul oleks anda inimestele kindlustunnet, eriti jõulude ajal. “Meile on jäänud arusaam, et usk on isiklik asi, aga nii nagu kirik õpetab ning Kristus on käskinud meil teha ja õpetada, on usk avalik asi. Minna ja kuulutada, minna müüride vahelt välja.”

Viilma lisa, et enne kui püüame identifitseerida võõraid, kes Eestisse tulevad, end nendega suhestuda ja soovida, et nemad meiega suhestuksid, peaksime endid identifitseerima. “Kristlased peavad kapist välja tulema ja olema äratuntavad ristiinimesed, seda nii oma tegudes kui sõnades. Ka väljaspool oma kiriku ruumi või privaatsfääri.”

Edasi loe Pealinnast.