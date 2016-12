Tunnustus meie kirikumuusikute laululoomingule

Tärkavate kooriheliloojate programmi «Sahtlist saali» raames korraldatud laululoomingu konkursil said tunnustuse kaks kirikumuusikut: Anne-Mai Salumäe Tallinnast ja Sirje Kaasik Haapsalust.

Maikuus välja kuulutatud konkursil võisid osaleda kõik need, kes ei pea ennast kutseliseks kooriheliloojaks. Osalemine ei olnud piiratud vanuse või omandatud erialaga. Laule oodati kolmes kategoorias: naiskooridele, meeskooridele ja segakooridele.

Neli kuud kestnud laulukorje tulemusena esitati tärkava koorihelilooja programmi nii sahtlis seisnud teoseid kui spetsiaal­selt loodud uudisloomingut. Kokku esitati 100 teost, mis korraldajate sõnul on uskumatult palju. Välja valiti 51 laulu. Kõiki töid hinnati autori nime teadmata. Žürii innustab kõiki 51 tärkavat heliloojat kirjutamist jätkama, sest «te kõik kirjutate hingest ja teil kõigil on oskus seda kaunist teed jätkata».

Anne-Mai Salumäe laul meeskoorile «Üle lumise välja» on kirjutatud Arved Pauli luuletuse tekstile: «Üle lõpmatu lumise välja, läbi sügavalt sinise öö särab mõõtmatust kõrgusest alla kirkalt helendav tähtede vöö …» Anne-Mai Salumäe sõnul on laul võitnud ka Vanaemade naiskoori, mida ta juhatab, südame.

Sirje Kaasiku laul segakoorile «Sind ma tahan armastada» sündis viis aastat tagasi, aga laulu aluseks olnud Leelo Tungla sõnad ootasid oma aega kümmekond aastat. Autori sõnul sobib laul esitamiseks vabariigi aastapäeval. Sirje Kaasik ütles, et on usin luuleraamatute lugeja, et leida tekste, mis kõnetaks. «Mul on kolm kaustikut ümberkirjutatud luuletusi. Kui tekib tahtmine ja vajadus midagi luua, siis sirvin neid ja vaatan, milline tekst tahab lauluks saada.»

Nüüd algab teoste selgeksõppimine, mis on usaldatud Tartu Akadeemilisele Meeskoorile, Tartu Ülikooli Akadeemilisele Naiskoorile ja Tartu Ülikooli Kammerkoorile. Pidulik galakontsert toimub 27. mail 2017 Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Seal toimub ka laululoomingu kirjutajate autasustamine.

Sirje Semm