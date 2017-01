Tõnu Lehtsaar suhtlemis- ja religioonipsühholoog

Vana hea aastavahetuse komme näeb ette, et toad tuleb uueks aastaks koristada. Arvan, et sama võiks öelda ka oma hinge kohta. Oma hinge eest hoolekandmise üks viise on sisemise puhtuse ja rahu poole pürgimine.

Hingeprügi võib olla igasugust. Inimestega suheldes on mulle silma jäänud nähtus, mille kohta rahvasuu ütleb, et „okas on hinges“. See on kibestumiselamus, kus kellegi sõnad või teod jätavad hinge torkiva jälje, millest enam lahti ei saa.

Hinges okka kandmise vastandiks võiks olla väljend „nagu hane selga vesi“. On ju nõnda, et erinevad inimesed võtavad südamesse erinevaid asju. Hingeokas saab probleemiks siis, kui see hakkab varjutama suhet iseendaga ja koostööd teistega.

Okka hingeminek on ennustamatu. Seda, mille peale keegi võib solvuda, nördida, haavuda või pahaseks saada, pole võimalik ette näha. Tõsi, viisakus ja lugupidav toon vähendavad okka hinge minemise tõenäosust. Hingeokka põhjustest ja omadustest sõltumata on tal teatud üldised tunnused.

