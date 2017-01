Räpina kogudus jagas tunnustust

Räpina kogudus tunnustas neljanda advendipühapäeva jumalateenistusel koostööpartneritena Ristipalo kalmistu töötajaid Vesta ja Aavo Kunsi, Ivar Ringi ja koguduse liiget Raivo Nurme.

Räpina koguduse teenimisalal Ristipalo külas Tartu-Räpina-Värska maantee ääres asuv valla omandis olev Ristipalo kalmistu asutati 1848. aastal ja on valla kõige suurem surnuaed. Koguduse õpetaja Urmas Nageli sõnul maetakse umbes 75% lahkunuist seal luteri kiriku poolt ja ka ülejäänud valdavalt kristlikult. Ilmalikke matuseid on vähe.

Räpina kogudus pole siiani süstemaatiliselt iga-aastast tunnustust jaganud, ent detsembris otsustas juhatus, et soovitakse ära märkida üle kümne aasta toimunud hea koostöö surnuaia töötajatega.

Emotsionaalselt rasketel aegadel on oluline, et ettevalmistused viimseks ärasaatmiseks kulgeksid rahulikult ja kõige eest oleks hoolitsetud. „Nii surnuaiavahi Vesta Kunsi kui ka hauakaevajate Aavo Kunsi ja Ivar Ringi suhtumine on olnud meeldiv ja inimesed on nendega väga rahul,“ jagas Nagel aastatepikkust kogemust.

Lisaks tunnustati Räpina koguduse liiget Raivo Nurme, kuldsete kätega meest, kes on pikka aega koguduse pastoraati renoveerinud. „Tema töö ja pühendumus on väga suur ilma kahtluseta ning tegemisi on saatnud armastus ja sära,“ ütles õpetaja Nagel.

Tunnustatavatele andis pühapäevase jumalateenistuse alguses tänukirjad ja lauakrutsifiksid üle juhatuse esimees Vello Kasearu. Tervislikel põhjustel ei viibinud kohal Aavo Kuns. Teised olid Urmas Nageli sõnul veidi üllatunud ja liigutatud.

Kätlin Liimets