President külastas Jõgeva- ja Tartumaad

17. ja 18. novembril tegi president Kersti Kaljulaid teise siseriikliku visiidi, külastades Jõgeva- ja Tartumaad. Tartus tutvus president ka MTÜga Iseseisev Elu, mille eesmärk on psüühiliste erivajadustega inimestele pakkuda oskuste- ja jõukohast tegevust ja tööd. Keskuse juhataja Maire Koppel ütles, et see oli suur au, et president nende valdkonna vastu huvi tunneb. «President kiitis, et meie keskuse kaudu on erivajadustega inimestel võimalus olla tegevuses ja töötada,» ütles ta. Kohtumisel kinkis keskuse klient Maarika presidendile endatehtud presidendiprouakujulise vilditud nuku.