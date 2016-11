President Kersti Kaljulaid kohtus peapiiskop Urmas Viilmaga

Neljapäeval, 24. novembril võttis president Kersti Kaljulaid ​Kadriorus vastu EELK peapiiskopi Urmas Viilma. Peapiiskopi tervitusvisiidi eesmärgiks oli tutvuda presidendiga ning anda ülevaade Eesti kirikuelust, kirikute omavahelisest oikumeenilisest koostööst ning Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) panusest Eesti ühiskonda.

President Kersti Kaljulaid oli kiriku ühiskonnatööst hästi teadlik ning tunnustas koguduste ja kiriklike asutuste tööd eriti hoolekande valdkonnas. President tänas kirikut tänavalaste probleemidega tegelemise eest, samuti Eestisse saabuvate pagulaste vastuvõtmise eest.

Kaljulaid kinnitas, et kogu rahva presidendina ei unusta ta kindlasti ka Eesti erinevate kirikute ja koguduste panust ühiskonna teenimisse ning võimaluste tekkides tahab ka oma tähelepanu suunata just sinna, kus selle tööga kõige vahetumalt tegeletakse. Üheskoos tõdeti, et kiriku ja riigi koostööks on mitmeid erinevaid võimalusi, mida tuleks kindlasti edaspidistel kohtumistel arutada.

Peapiiskop Viilma sõnul oli esmakohtumine äärmiselt meeldiv ja positiivne. Mingisugust arusaama, et president ei tahaks teha koostööd kirikuga või mõne teise ühiskonna grupiga peapiiskopile ei jäänud. “Olen väga rõõmus, et president Kaljulaid ei näe kirikul ainult tseremoniaalset rolli, vaid on teadlik ka kiriku igapäevasest panustamisest sotsiaal- ja hoolekandetöösse,” lausus Viilma.

​Kohtumise lõpus kinkis peapiiskop presidendile kaks raamatut: artiklitekogumiku “Usk Vabadusse”, mis annab üksikasjaliku ülevaate kiriku rollist Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisel ning üleeile ilmunud värske kogumiku “Kuhu lähed Maarjamaa”, mis sisaldab muuhulgas põhjaliku analüüsi sotsioloogilise küsitluse “Elust, usust ja usuelust 2015” tulemustest.