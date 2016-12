Põltsamaal lõpetas täiskasvanute piiblikursus

Põltsamaal said 26. novembril tunnistuse täiskasvanute piiblikursuse II lennu lõpetajad.

Jaanuarist novembrini käis Põltsamaa kiriklas iga kuu viimasel nädalavahetusel vilgas õppetöö. Täiskasvanute piiblikursusele registreerus aasta alguses 22 huvilist (9 meest, 13 naist) ning 20 neist jõudis 26. novembril ka kursuse lõpetamiseni.

Õppijaid oli EELK 13 kogudusest. Kui teha statistikat, siis võttis kursusest osa kaks liiget Martna, Simuna, Juuru ja Tartu Pauluse kogudusest; Tallinna toomkogudus oli esindatud isegi kolme liikmega. Kolmandik registreerujatest oli Lääne- ja Põhja-Eestist ning kaks kolmandikku Ida- ja Lõuna-Eestist. Osavõtnute vanus jäi 40 ja 79 eluaasta vahele.

Enamasti on tegemist aktiivsete inimestega, kes ei pelga esitada endale uusi väljakutseid. Kaks osalejat said kursuselt innustust õppima asuda usuteaduse instituuti.

Lõpetajaid õnnitlesid piiskop Joel Luhamets ja misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru.

Jääb loota, et huvi täiskasvanute piiblikursuse vastu püsib jätkuvalt, vähemalt samal tasemel ka järgmisel aastal.

See annab võimaluse koostöös Soome partneritega arendada ja lihvida veelgi seda, mis juba ligi poolesajale Jumala lapsele armsaks saanud: koolitusprojekti, mis tähendab osalejate jaoks uusi õdesid ja vendi Kristuses, uusi teadmisi ja arusaamu, uuendatud südant ja suhet Jumalaga.

Täiskasvanute uuele piiblikursusele saab registreerida telefonil 501 2325 või e-posti teel kalle@valgemaja.ee kuni 23. jaanuarini 2017. Avaloengud toimuvad Põltsamaal 27.–28. jaanuaril.

Kalle Kõiv,

piiblikursuse koordinaator