Pöide kiriku restaureerimistööd edenevad

Pöide Maarja kirikus toimus 23. oktoobril uste ja akende taastamistööde lõpulejõudmise puhul tänujumalateenistus. Taaspühitseti ka keskaegne ristimiskivi.

2012. aastal loodud Pöide koguduse ja Pöide valla sihtasutuse eestvedamisel on kirik saanud uue katuse ning hiljaaegu lõppesid avatäidete ehk uste ja akende restaureerimistööd, mida tegi OÜ Rändmeister. Tööde esimeses etapis 2015. aastal taastati peaportaali uks. Jumalateenistusel, kus pühitseti uued vitraažaknad ja konserveeritud ristimiskivi, teenis hooldajaõpetaja Veiko Vihuri. Muusikaga rõõmustas puhkpilliorkester Kuldsed Lehtrid.

Pöide diakoni Andi Angeli sõnul on tavaks saanud, et kirikuaasta lõpus, siis kui ehitusperiood läbi, tehakse töödest kokkuvõte, tänatakse tööde tegijaid ja pühitsetakse valmis saanu. «Sel aastal Illar Kannelmäe (1936–2010) akende taastamise projekti järgi valminud ja kultuuriministeeriumi rahastatud kolm vitraažakent ja keskaegne ristimiskivi, mille konserveerimist rahastasime kontsertide tuludest ja annetustest,» lausus Angel. Annetajatest soovis diakon märkida püsiannetajat Villu Õuna, kes on panustanud heldelt.

Pöide kirikus on praegu kokku kaheksa vitraažakent. Lisaks valminutele altariruumis kaks Andrei Lobanovi tööd ja tornialuses võlvikus kolm väikest. Veiko Vihuri sõnul on uued vitraažid kujundatud tagasihoidlikult, et nad ei hakkaks kirikuruumis pilku püüdma ja kogu tähelepanu oleks suunatud altarile. Veel on tegemata üks pisike aken, kuhu on planeeritud Maarja sümboolika.

Ristimiskivi taastati mõne nädala jooksul. Kivi pealmine kausikujuline osa seisis aastaid torni alumises võlvikus, jala alumine osa saadi tagasi Saaremaa muuseumilt, kuhu see viidi pärast II maailmasõda. Diakon Angeli sõnul on muuseumi laos veel kivist skulptuurid, mis on sinna toimetatud Villem Raami eestvedamisel. Esmalt sooviti ristimiskivile uus jalg tellida, sest see pole säilinud, ent lõpplahendusena tehti olemasolevale alus ehk poodium.

Uute kiriku remonditööde planeerimiseks koguneb restaureerimistöid vedav sihtasutus detsembri alguses.

