Piiskopi advenditervitus 2016

Elus on ka hea, kui valge vaip katab kinni mustuse, kurjuse ja omavahelised vastuolud. Soovin, et nii kaunil Läänemaal kui ka kogu Eestis võiks valge jõululumi katta kinni usaldamatuse küntud sügavad rööpad ja hirmud annaksid kohta rahule.

Viimased kuud ja nädalad on muutnud inimeste meeled rahutuks. Advendiaja nädalad annavad meile võimaluse vaadata endasse ja kuulata, mis kaasinimesel on öelda. Mõelgem ka oma peresuhetele ning leidkem endale ja kodule aega. Seda ilusamad tulevad pühad, mida parem on olnud ettevalmistus.

Juba vanast ajast on advendiaeg olnud mõeldud ka heategevusele – märka puudust kannatavat ja hädas olevat ligimest. Võin kinnitada, et iga heategu tuleb varem või hiljem õnnistusena tegijale tagasi. Advendiaja üleskutse on: „Hoosianna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!” (Markuse 11:9) Astume uude kirikuaastasse. Tohime alustada jälle algusest. Advendiaeg on vaatamine ettepoole. Ees seisavad kaunid nädalad täis ootust, pidulikkust, asjasse kuuluvat kiirustamist. Ärgem siis laskem ennast segada osturallidest ja reklaamikärast, vaid vaadakem endasse ja esitagem küsimusi enda olemise ja tegemiste kohta.

