Peapiiskop Viilma kohtus president Kaljulaidiga

24. novembril toimus Kadriorus president Kersti Kaljulaidi kohtumine EELK peapiiskopi Urmas Viilmaga. Peapiiskopi sõnul oli tema tervitusvisiidi eesmärgiks tutvuda presidendiga ning anda ülevaade Eesti kirikuelust, kirikute omavahelisest oikumeenilisest koostööst ning EELK panusest Eesti ühiskonda.

Kohtumine oli Viilma kinnitusel meeldiv ja positiivne. «Olen väga rõõmus, et president Kaljulaid ei näe kirikul ainult tseremoniaalset rolli, vaid on teadlik ka kiriku igapäevasest panustamisest sotsiaal- ja hoolekandetöösse,» kinnitas peapiiskop. Eriti tõstis president esile kiriku tööd tänavalastega ning pagulaste abistamisel. Üheskoos tõdeti, et kiriku ja riigi koostöö võimalusi tuleks kindlasti edaspidistel kohtumistel arutada.

Kohtumise lõpul kinkis peapiiskop presidendile kaks raamatut. «Usk vabadusse» (2011) annab ülevaate kiriku rollist Eesti iseseisvuse taastamisel, äsja ilmunud kogumik «Kuhu lähed, Maarjamaa?» (2016) aga religioossest maastikust tänapäeval. Kohtumine leidis äramärkimist ka Eesti ajakirjanduses. Evelyn Kaldoja heitis Postimehe veebilehel 25. novembril kirikule ette pealetükkivust oma erihuvide kaitsmisel. Peapiiskop Viilma lükkas need süüdistused tagasi. «Meil ei ole presidendiga vastastikku mitte mingeid etteheiteid ega erimeelsusi,» rõhutas ta. President ise kohtumist peapiiskopiga avalikult kommenteerinud ei ole.

Rain Soosaar