Palvushommikusöögil Riigikogus räägiti olulistest sõnumitest ja nende kandjatest

Riigikogus toimus viieteistkümnes Eesti palvushommikusöök, kus tuntud Eesti poliitikud ja ühiskonnategelased arutlesid tänase päeva oluliste sõnumite üle. Kõnelejad leidsid, et jõuluperiood on hea aeg keskenduda sellele, mis ühiskonda liidab.

Rahvuslik palvushommikusöök tõi riigikogu konverentsisaali kokku mitmed Eesti poliitika-, kiriku-, ühiskonna- ja kultuuritegelased ning vabakondade esindajad. Koosviibimist juhtisid XV Eesti palvushommikusöögi auesimehed riigikogu liikmed Helir-Valdor Seeder ja Laine Randjärv.

“Viieteistkümne aasta jooksul on Eestis tekkinud liikumine, mis kannab üht keskset sõnumit. See on sõnum, mis aitab meil viivuks tõsta pilgu asjadelt, mis meid eraldavad,” ütles hommikujuht riigikogu liige Laine Randjärv.

Teise hommikujuhi, riigikogu liikme Helir-Valdor Seederi sõnul on märkimisväärne, et tänaseks on neljateistkümnes Eesti maakonnas toimunud kohalik palvushommikusöök kas maakonna või linna tasandil.

Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam, kes on palvushommikusöögi traditsiooni üks algatajatest Eestis, ütles oma sõnavõtus video vahendusel, et palvushommikusöögid on väga hea võimalus inimestel tulla kokku hoolimata parteilisest kuuluvusest, poliitilistest vaadetest, sest neid ühendab seesama sõnum, mida Jeesus Kristus on meile andnud. “Ma arvan, et palvushommikusöögid annavad võimaluse pöörata tähelepanu põhiküsimusele, sest kui me ei leia oma olemasolu vaimset mõtet – oma sisemist identiteeti, siis kõik muu muutub lõppkokkuvõttes kaduvaks, teisejärguliseks ja ei vii meid sihile,” sõnas Tunne Kelam.

Edasi loe Pealinnast.