Palju õnne, piiskop Tiit Salumäe

Kui ma 1996. aastal valituna Eesti Kiriku peatoimetaja kohale asusin, algas minu koostöö Tiit Salumäega. Tundsin suurt aukartust nii töö kui ka inimeste vastu, kellega lävima hakkasin. Tiit Salumäest sai minu otsene ülemus, aga ka hea kolleeg ja nõuandja, innustaja. Aga mitte kunagi sekkuja ega näpuga vibutaja.

Kui Eesti Kirik veel juulikuus ilmus ja me üksteisele puhkust andes topeltkoormust kandsime, ei pidanud Tiit paljuks tulla Haapsalust mõneks nädalaks Tartusse peatoimetajat asendama. Tema väga paljude kohustuste hulgas on alati kindel koht olnud ka kiriku oma lehel. Ta on alati Eesti Kiriku jaoks kohal olnud.

41 aasta jooksul, mil Tiidu ja tema muusikust abikaasa Lia Salumäe elu on seotud Haapsaluga, on vahetunud riigikord, linnapeadest ja maavanematest rääkimata. Kirikuõpetaja on aga jäänud ja omaks saanud.

Linnapea Urmas Sukles on öelnud, et Tiit Salumäe on «linna au, mõistus ja südametunnistus», et ta on Haapsalu üks auväärsemaid kodanikke ja esindanud linna üle maailma. Ta on tunnustatud Haapsalu linna vapimärgiga (2002), valitud aukodanikuks (2015). Tiit Salumäe piiskopiks pühitsemise järel 2015. aastal sai Haapsalust taas nelja sajandi järel piiskopilinn.

25. detsembril 1951. a Tartus Eduard ja Johanna Salumäe pere kuuenda lapsena sündinud Tiit on meenutanud, et esimese jutluse pidas ta 1970. a jõuluõhtul isa juures Kuusalu kirikus. Pärast Loksa keskkooli lõpetamist oli vaimuliku peres kasvanud poisile ainuvõimalik valik edasiõppimine usuteaduse instituudis.

Tiit Salumäe on olnud alates 14. detsembrist 1975. aastast Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja. Olnud ligi veerand sajandit Lääne praost. Selle kõrval 1994. aastast EELK Konsistooriumi assessor. Loendamatute komisjonide ja organisatsioonide esimees või liige. Ülihõivatud, suure osa ajast ratastel (lennukis) nii kodus kui välismaal. Ülisuure töövõimega, täpne ja nõudlik. Aga samas ka hooliv ja toetav, julgustav, usaldav. Viskab su vette ja vaatab, kas ujud välja. Ujud küll, sest sind on ju usaldatud.

Vaimulikuks sündinud: selge ja sügava pühendumisega. Eakaaslane emeriitpeapiiskop Andres Põder on öelnud: «Kui otsida eeskujulikku ja kompetentset eesti hingekarjast, on selleks kindlasti tema. Täpsus, kinnipidamine kokkulepetest, oskus alati näha positiivset, empaatiavõime ja kindel usuline alus teeb temast inimese, keda võib usaldada, kellele toetuda.»

Lia ja Tiit Salumäe perre on sündinud viis last. Täna on nad kaheksa lapselapse õnnelikud vanavanemad. 25. detsembril tähistab piiskop Salumäe Haapsalu toomkirikus koos oma koguduse, pere, ametikaaslaste, sõprade ja kogukonnaga 65. sünnipäeva. Palju õnne!

Eesti Kiriku toimetuse nimel

Sirje Semm,

peatoimetaja

Õnnitleme ja täname!

EELK Lääne praostkond õnnitleb 65. sünnipäeva puhul piiskop Tiit Salumäed.

Tiit Salumäe on pikka aega teeninud Lääne praostkonnas praostina meie kogudusi. Oleme selle töö ja hoole eest väga tänulikud, soovime Jumala õnnistust piiskopitöös ja uueks eluaastaks.

Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. Ps 100:5

EELK Lääne praostkonna praost,

kaastöölised ja kogudused