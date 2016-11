Õunapuu istutamise idee on jõudnud Saksamaale

Kui Vigala koguduse liikmed oma Berliini lähistel asuvat sõpruskogudust külastasid, viisid nad Ida-Saksamaale Eestist kingituseks kaasa õunapuu, mis nüüd kasvab Erkneri kiriku aias.

Tähistamaks aastatepikkusi partnerlussuhteid Erkneri ja Hollandis asuva Halstereni koguduse ning Eesti Vigala koguduse vahel, toimus Saksamaal Erkneri Genezareti kirikus oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel kolme koguduse osavõtul pidulik usupuhastuspüha jumalateenistus. Erkneri koguduse sõprussuhted Hollandis asuva kogudusega on kestnud juba 35 aastat ning Vigalaga seob sõprus 25 aastat.

Vigala delegatsiooni koosseisu kuulusid lisaks koguduse õpetajale Kristiina Jõgile veel koguduse juhatuse esimees Heino Aosaar, Sirje Aiaots, Luc Saffre, Ly Rumma ning Mari ja Iiris Saffre.

«Sõpruskoguduses Erkneris otsustati meie soovitusel reformatsiooni juubeliaasta tähistamiseks istutada kiriku kõrvale õunapuu – lootuse puu,» jagab Vigala õpetaja Kristiina Jõgi Eesti Kirikule rõõmsat uudist suhetest sõpruskogudusega Saksamaal.

«Tegemist on kohalikust talust pärit ja hästi tuntud sordiga, mis peaks hakkama kandma ilusaid punaseid ja maitsvaid õunu,» tutvustab õp Jõgi Saksamaale viidud istikut, tunnistades, et sordi nimi ei ole tal küll meeles.

Ta selgitab, et lisaks õunapuu istutamise ideele ja õunapuu istikule viisid Vigala koguduse liikmed saksa sõpradele mälestuseks reformatsiooni teema-aastat EELKs tähistavad rinnamärgid ja sõpruskogudusele jääb külaskäiku meenutama juubeliaasta logost inspireeritud dekoratiivne viltvaip-vimpel, mille tegi käsitööna koguduse liige Ly Rumma.

Kristiina Jõgi räägib, et nende kingitus võeti saksa sõprade poolt vastu vaimustusega. «Kuuldavasti nii mõnigi koguduse liige plaanib nüüd ka oma aeda istutada reformatsiooniaasta õunapuu,» nimetab ta, lisades, et Erkneri koguduse pastor lubas aga teha õunapuu istutamise ettepaneku kogu Berliini piirkonna kogudustele.

Nõnda jõudis Martin Lutherile omistatud mõte õunapuu istutamisest justkui ringiga tagasi Lutheri maale. Õunapuu 12 000 elanikuga Erkneri kiriku aias hakkab loodetavasti kandma head vilja ning meenutab reformatsiooni juubeliaasta künnisel usuisa mõtet, et kui ka homme oleks maailma lõpp, on õige täna istutada õunapuu.

Liina Raudvassar