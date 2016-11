Oli poliitiline nädal

Ka need, kes poliitikast suuremalt ei huvitu, leidsid eelmisel nädalal selleks indu. Olnuks ka raske ignoreerida meediaruumi ummistavaid sõnumeid. Kusjuures põnevaid arenguid pakkus nii sise- kui ka välispoliitika.

Uudis Uuest Maailmast jahmatas, sest Donald Trumpile ei söandanud just paljud presidendivalimistel võitu ennustada. Seni poliitikas tundmatu äritegelase käitumine ja ütlemised tundusid vaatlejatele liiga reljeefsed. Nüüd, mil valik tehtud, saab vaid oodata, millisele kursile uus riigipea ja tema meeskond Ameerika Ühendriigid viib. Kuivõrd saab teoks võidukõnes lubatu: «… ehkki me seame alati Ameerika huvid esikohale, tegeleme me õiglaselt kõigiga, kõigiga – kõigi rahvaste ning teiste riikidega. Otsime ühisosa, mitte vaenu, partnerlust, mitte konflikti».

Kuigi Eesti Päevalehes nimetati sündmusi Eesti sisepoliitikas võrreldes suure lombi tagustega supitirina lauale kummuli minekuga, kujunes peaministrile umbusalduse avaldamisest ja valitsuse kukkumisest Eesti kodanikkonnale ikkagi sündmus number üks. Riigikogu istungi otseülekande vaatajareiting oli nii kõrge, et kõige pinevamal hetkel, mil ekraanile kuvati tulemus riigikogulaste valikust, katkes ülekoormuse tõttu mitmel pool internetiühendus.

Ehkki koalitsioonilepingu üle arutlus veel Eesti Kiriku trükkiminekul käib, on meedias juurdunud retoorika, mis nimetab uut valitsust vasakpoolseks. Hoolimata sellest, et üheks eelmise valitsuse kukutajaks on parempoolse orientatsiooniga IRL.

Kirikuleht palus olukorda riigis kommenteerida kolumnistist riigikogulasel sotsiaaldemokraat Toomas Jürgensteinil. «Kindlasti on uus valitsus pisut vasakpoolsem kui senine, sest üldiste käsitluste kohaselt asuvad nii SDE kui Keskerakond poliitilisest tsentrist pisut vasakul, IRL seevastu paremal,» nentis Jürgenstein, lisades, et kuigi hetkel (esmaspäeval – toim.) ei saa midagi lõplikku veel öelda, tundub siiski, et kaitse- ja julgeolekupoliitikas jätkub eelmise valitsuse algatatud NATO-le ja liitlaste kohalolule keskendunud suund, majanduspoliitikas pööratakse aga enam tähelepanu inimestele, kes saavad keskmisest vähem palka, s.t pööratakse tähelepanu ebavõrdsuse vähendamisele ühiskonnas. «Eks mõneti või sellist poliitikat võrrelda radikaalsemate Vana Testamendi prohvetite kuulamisega, kes käredas toonis tuletavad valitsejatele ja jõukatele meelde, et nad ühiskonnas vähem edukate eest hoolt kannaksid. Kõnelemata siis Jeesusest ja tema sõnadest rikkale noormehele: «Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele» (Mt 19:21).»

Kuna Eestit on 17 aastat valitsenud parempoolsed valitsused, on pööre vasakule Toomas Jürgensteini hinnangul mõneti tundmatu ja mis on tundmatu, on sageli pisut hirmutav, aga «on täiesti normaalne ja demokraatiale omane, et valitsuste rõhuasetused aeg-ajalt vahetuvad».

