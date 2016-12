Näitus «Pärimusluksus»

ERMi rahvakultuuri teabekeskuses (A-sissepääs) on aasta lõpuni avatud näitus Heli Väärtnõu-Järve varrastel kootud kampsunitest.

Näitusel eksponeeritud kootud esemed ühendavad endas vanu traditsioonilisi mustreid ja tänaseid nõudmisi. Esiemade loodu kohtub siin tänapäeva trendidega. Kudum ei ole enam raske ja karedavõitu kehakate, vaid mugav, kerge ja elegantne rõivaese, mis toob esile ja toetab kandja isikupära ning lisab enesekindlust.

Väärtuslikest materjalidest (alpaka-, meriino-, kašmiiri- ja siidisisaldusega lõngad) ja läbimõeldud disainiga esemed kaunistavad kaua kandja garderoobi. Kudumite kõrval on ka akrüülidega visandatud kampsunite «portreed».

Näituse külastamine on tasuta.