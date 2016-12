Tartu Teoloogia Akadeemiast saab osta Harri Haameri joonistustega jõulukaarte, mille hinnaks on 0,60 €. Need on trükitud kollakale paberile, mis annab neile omaaegse väljanägemise.

Kaartide müügist saadava tuluga toetatakse hingehoidjate ja vaimulike koolitamist Eestis.

Oma ostusoovist kirjutage meilile info@teoloogia.ee, helistage 742 0958 või 515 9127.