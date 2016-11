Muudatused Tartu ülikooli usuteaduskonnas

14. novembril valis Tartu ülikooli (TÜ) usuteaduskonna nõukogu ühehäälselt teaduskonna uueks juhatajaks Vana Testamendi ja semitistika dotsendi dr Urmas Nõmmiku (41).

Urmas Nõmmik on sündinud 1975. aastal. Ta kaitses magistritöö TÜ usuteaduskonnas 1999. aastal ja doktoridissertatsiooni 2008. aastal Marburgi ülikooli usuteaduskonnas (summa cum laude). Ta on olnud õppejõuks usuteaduse instituudis, täiendanud end Lud­wig-Maximilians-Universitätis Münchenis ja on mitme erialaorganisatsiooni liige.

Dr Nõmmiku sõnul jätkab väga kompetentseid asjatundjaid koondav teaduskond senisel kursil vastavalt sellele, kuidas muutuvad ajad või millised küsimused ja nõudmised ühiskonnas ja kirikutes tekivad. «Hoiame tasakaalu tõsise akadeemilise süvenemise ja muutuvate olude vahel,» lisas ta.

Jaanuarist 2016 usuteaduskonda juhtinud religiooni­psühholoogia professor Tõnu Lehtsaar jätkab TÜ personaliosakonnas personali nõustaja-kaplani ametis. «Mõte ülikooli kaplaniametist on olnud aastatepikkune: et oleks inimene, kes nõustaks, lepitaks ja maan­daks pingeid. Sooritasin hiljuti kaplani kutseeksami ja alustan uuest aastast,» jagas prof Lehtsaar.

Mitmekülgselt välja arenenud ja stabiilsest usuteaduskonnast lahkub prof Lehtsaar rahuliku südamega ja soovib elukogenult uuele juhile: «Tarkust!»

28. oktoobril valis TÜ senat prof Lehtsaare ka valdkondadeüleseks liikmeks TÜ nõukogusse, mis on TÜ kõrgeim otsustuskogu.

TÜ nõukogu vastutab ülikooli majandustegevuse ja pikaajalise arengu eest. Sinna kuulub üksteist liiget, kellest viis nimetab senat, viis haridus- ja teadusminister ja ühe Eesti Teaduste Akadeemia. Uus koosseis eesotsas Vahur Kraftiga alustab tööd 1. jaanuaril 2017.

Kätlin Liimets