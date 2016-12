Mälestati õpetaja Vello Salumit

Pilistvere kihelkonnapäev oli pühendatud Pilistvere Andrease koguduse õpetaja Vello Salumi (5.7.1933–30.11.2015) mälestusele.

Vello Salumi tööd jätkav diakon Hermann Kalmus ütles, et kohalikud omavalitsused toetasid kihelkonnapäeva, mis oli Salumi ellu kutsutud traditsioon, pühendamist tema mälestusele. Päeva juhtmõte pärines mälestatavalt: meeleparandus ja maaparandus on väga sarnased, kui need hooletusse jätta, siis läheb asi raisku.

Oma eelkäijale mõeldes ütles Kalmus, et Pilistvere on hea näide selgest Jumala sõnumist inimesele: «On üks nurgatagune kiriku koht, üsna väikseks jäänud, tuleb radikaalne pastor, kes aetakse mujalt ära, ja ta näitas siin, mida on võimalik teha usus nii ühiskondlikult, poliitiliselt, ehituslikult kui ka töös inimestega.»

Rahvamajas toimus ka Raul Rajangu maalitud Vello Salumi portree esitlus. «Raul Rajangu oli Salumi kasvandik,» nentis Kalmus. Edaspidi leiab maal koha pastoraadis Vello Salumi toas. «Toast ei saa muuseum, vaid külalistetuba, kus on Vello mööbel ja raamatud,» jagas Kalmus.

Äksi kihelkonnas sündinud Salum õppis esmalt EPAs maaparandust. 1961 asus õppima usuteaduse instituuti. Ordineeriti 16. juunil 1970 ning teenis Ambla, Aegviidu ja Järva-Madise kogudust. Nõukogude võimu vastasuse tõttu võeti talt 1981. aastal teenimisõigus, mis ennistati 1983. aastal, mil algas töö Pilistveres.

Vello Salum oli Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Pilistveres asutatud ERSP asutajaliige. 1990–1992 kuulus ta Eesti Komiteesse ja oli 1991–1992 Põhiseaduse Assamblee liige. Teda tunnustati Riigivapi III klassi teenetemärgiga, Viljandimaa vapimärgiga ja EELK Teeneteristi III järguga.

Kätlin Liimets