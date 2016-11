Maarja medal emeriit- peapiiskop Andres Põderile

Kirikuaasta eelviimasel pühapäeval Tallinna toomkirikus peetud toompäevade missal andis toomkoguduse juhatuse esimees Indrek Treufeldt emeriitpeapiiskop Andres Põderile üle koguduse selle aasta Maarja medali ja kultuuripreemia.

Järjekorras XVII Maarja medali laureaat Andres Põder tänas kogudust suure tunnustuse eest ja lisas, et on suur au saada kultuuripreemia ja Maarja medal paigas, mis on üks Eestimaa kultuuri hälle, sest rajati ju siia aastasadu tagasi toomkool ning siin on sajandeid viljeldud vaimukultuuri, kuulutades jumalasõna ja teenides inimesi.

Põder on aastate jooksul olnud tegev hariduspõllul nii usuteaduse instituudis kui muusikaakadeemia või Tartu ülikooli kuratooriumis. Ta on seotud ka muusikaeluga, olles lauluraamatukomisjoni liige ja vaimulike laulupidude traditsiooni taasalgataja.

Põder tuletas meelde, et toomkirik on olnud usuteaduse instituudi üliõpilastele nõukogude ajal nagu koolimaja, kus peeti proovijutlusi ja praktilise usuteaduse seminare.

Missal teenisid emeriitpeapiiskop Andres Põder, õpetajad Arho Tuhkru ja kaplan Meelis Rosma, koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel ning organist Piret Aidulo.

Maarja medali annetab toomkogudus isikule, kes on oma tegevusega andnud märkimisväärse panuse Eesti kultuuriellu, süvendanud ja levitanud kristlikke väärtusi.

XVI toompäevade juhtlause «Tuhast tõusnud!» tuletab meelde, et tänavu tähistab toomkirik oma taaspühitsemise 330. aastapäeva. Kui 1684. aastal oli Toompeal suur tulekahju, siis põles maha ka toomkirik. Taastamist alustati kelladest, Toompea ärkas pikkamööda ellu ja valmisid Tallinna suurima puunikerdusmeistri Christian Ackermanni tehtud Eesti barokiajastu pärlid toomkiriku altar ja kantsel.

Täna toimuv toomkonverents ongi pühendatud kiriku kunstiväärtustele, nende ajaloole ja restaureerimisele. Toompäevade lahutamatuks osaks on muusika. Pühapäevasel juubelikontserdil «Kolmkümmend aastat oreli ja viiuliga» sai organist Kadri Ploompuud ja viiuldaja Meelis Vaharit taas musitseerimas kuulda, kaastegevad olid sopran Ludmilla Kõrts ja tšellist Konstantin Martõnov.

Kiriku käärkambris teisipäeval peetud sõna ja muusika õhtul pakkus Katedraali ansambel hingedeaja muusikat. Toompäevad lõpetatakse täna õhtupalvusega.

Tiiu Pikkur