Lühiuudised

Ilmunud on Lääne praostkonna aastakiri

Advendiaja alguses ilmus Lääne praostkonna traditsiooniline aastaraamat Scrip­ta Annalia 2016.

Alates 2006. a selle nime all ilmuv Lääne praostkonna trükis võtab 24 leheküljel kokku praostkonna koguduste olulisemad sündmused ja käsitleb ka üldisemaid teemasid. Käesoleval aastal ilmus Scripta esmakordselt värvitrükis.

Scripta jõululehes on peapiiskop Urmas Viilma, Lääne maavanema Neeme Suure ja Saksa Schmal­kaldeni dekaani Ralf Ge­baueri tervitus ning detsembrikuu jumalateenistuste ja kontsertide kava kogu praostkonnas.

Lääne praostkonnas on 16 kogudust, neist Märjamaa jääb Rapla maakonda, Varbla ja Mihkli Pärnu maakonda. Ajakirjas on kogudused saanud enda tutvustamiseks vähemalt ühe lehekülje, lisaks antakse ülevaade praostkondlikest üritustest. Intervjuu annavad piiskop Tiit Salumäe, noortejuht Triin Salmu, lähemalt kirjutatakse Vormsi diakonist Ants Rajandost.

Ajakirja saab küsida Lääne praostkonna kogudustest ja seda saab lugeda aadressil http://haapsalu.eelk.ee/uudis.php?id=278.

Misjonikalender juhatab järgmisesse aastasse

Lisaks tavapärasele kalendaariumile leiab Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna välja antud misjonikalendrist infot Eestist läkitatud misjonäride kohta.

Eriliseks teevad kalendri 12 eksootilist retsepti, mis on pärit misjonipiirkondadest. Nende hulgast võib leida nt juhised nii pardisupi keetmiseks kui ka jääkohvi tegemiseks kilekotis.

Müügist saadav tulu läheb misjonitöö toetuseks. EELK Misjonikeskus toetab kalendri tuluga sel korral eestlaste teenimist Siberis. Tellimused esitada mk@eelk.ee või telefonil 646 4760.