Lühiuudised

Lasnamäe luterlased uutes ruumides

Lasnamäel loodav Markuse kogudus kolis välja Lindakivi keskusest, kus algatusgrupp sai üüritud ruume kasutada vaid nädalas mõni tund. Kui algatusgrupi juht Margus Sardis sai teada, et aadressilt Pae 21 kolib välja seal kümme aastat tegutsenud Harta kristlik kogudus, otsustati ruumid endale üürida.

Stalini-aegne maja on hea asukohaga ja madalate kommunaalkuludega, 150ruutmeetrisel pinnal on ka lasteruum ja köögiosa. Üürileping on sõlmitud ja detsembrist jätkab algatusgrupp oma tegevust uutes ruumides. Kuidas tegevust mitmekesistada, selleks on Sardise sõnul mõtteid küllaga.

Palvusi peab misjonär Kai Lappalainen (fotol), kes 1. advendipühapäeval süütas küünla linnaosa kuusel Lindakivi keskuse ees. Teisipäeviti toimuvatele palvustele koguneb kaheksa kuni kümme täiskasvanut, lapsi on kuni kuus. Uued ruumid on plaanis õnnistada 20. detsembri palvusel, jõuluteenistus on 24. detsembril kell 16.

Toetus Mustamäe kiriku ehituseks

Peapiiskop Urmas Viilma ja Tallinna abilinnapea Eha Võrk allkirjastasid 28. septembril Mustamäe Kiriku SA asutamise lepingu. Sihtasutus hakkab tegelema kirikuhoone ehituse rahastamisega, hoone ehitamisega ning valmimise järel selle haldamisega.

3. novembril eraldas Tallinna linnavolikogu selle aasta teise lisaeelarvega kiriku rajamiseks 20 000 eurot. Sihtasutuse ja linna vahel sõlmitud tegevustoetuse lepingu alusel on sihtasutuse toetus 19 000 eurot. Järgmise aasta eelarve eelnõus on plaanis kogudust toetada veelgi suurema summaga.

Lisaks kiriklikele talitustele on hoonesse kavandatud ruumid laste päevakeskuse ja noorte tugikeskuse jaoks, täites nii kohalike elanike ühistegevust edendava keskuse rolli. Praegu üürib kogudus ruume Mustamäe linnaosavalitsuse soklikorrusel.