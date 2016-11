Lapse palve vanemaile

Kogu maailmas tähistati 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva.

Eesti ühines ÜRO lapse õiguste konventsiooniga, mis on laste õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks, 20. novembril 1991. aastal. MTÜ Lastekaitse Liit tähistab igal aastal novembrit kui lapse õiguste kuud.

Eesti Kirik (2.10.1996) on 20 aastat tagasi avaldanud lapse kümme käsku oma vanemaile. Trükime need meeldetuletuseks.

• Ma olen veel laps, kes teie kaudu on tulnud maailma: ärge hüljake mind, sest mul ei ole teisi vanemaid!

• Ärge rikkuge abielu, sest mina kannatan selle tagajärgede all!

• Ärge riielge minuga asjata, sest mida enam te mind noomite, seda vähem teie sõnad mulle tähendavad!

• Palun pühendage osa oma ajast ka minule, sest sinna, kuhu te panete oma aja, matate ka südame. Kui te minust ei hooli, ei saa minust inimest!

• Ärge halvake minu mõtteid, tundeid ja häid tegusid halvustades, pilgates või ähvardades, sest asjad, mis teile näivad tühisena, on minu jaoks suured ja olulised! Ka teie ei osanud lapsena kõike!

• Ärge petke end, andes minu täita teie täitumata jäänud eesmärgid ja lootused. Minul on elus oma rada ja koht, ka mina pean eksima!

• Ärge vaadake tegelikkusele läbi sõrmede, sundides peale oma seisukohti, sest minul tuleb asju teha omal viisil. Mul tuleb uskuda, ehkki teie ei usu, loota, ehkki teie ei looda. See, et te ei tea kõike, ei vähenda teie väärtust minu silmis, kui olete andnud mulle võimaluse.

• Austage oma poega ja tütart, et ka nemad õpiksid austama enese ja teiste elu.

• Ärge soovige enesele asju, mis pole himustamist väärt, teie tahe ja soovid ei jäta mõjutamata ka minu soovide maailma.

• Ärge võimaldage mulle kõike, mida soovin, sest liigses vabaduses on sageli hoolimatus, liigses helduses sügavamate tunnete puudumine, sallimatuses ihalduste mahasurumine. See omakorda soodustab kibestumist, töövõimetust ja negatiivseid emotsioone.