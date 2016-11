Kui palju maksab kümme aastat?

Üks kaunimaid kohti Eestis on Taevaskoja ürgorg. Peaaegu 70 aastat tagasi tuldi mõttele paisutada Ahja jõgi ja ehitada jõele tamm. See tundus olevat elektri tootmiseks sobivaim lahendus. Jõevee tõstmisega hävitati meie kauneimaks peetud Saesaare kärestik, muutus jõe biokeemiline režiim, veetaimestik ja kalastik. Kui suvel paisjärvele veelaevaga Lonny sõitma minna, võib tänini vee all näha kände. Et tagada lõhelistele kudemis- ja elupaik, leiti kaks aastat tagasi, et tamm tuleks lammutada. Ilus mõte, ent kas piisavalt põhjendatud. Endise, tammieelse olukorra taastekkeni võib kuluda järgmine pool sajandit.

See juhtum meenus seoses vaidlustega Rail Balticu ümber. Uue trassi rajamise teemal on korduvalt sõna võtnud Tartu Pauluse koguduse liige, MTÜ Avalikult Rail Balticust liige Priit Humal. Teemat ajendas aga üles võtma hiljuti avalikuks tulnud uudis, et ka edaspidi puudub lootus rongiga Tartust Riiga pääseda. Aga mitte ainult. Kuigi bussid sõidavad Tartu ja Tallinna vahet väga tihti, tuleb pilet pealinna sõiduks ette osta ja rongki on rahvast täis. Priit Humala ja mõttekaaslaste vastuväited, sealhulgas avaliku elu tegelaste kiri, kus nad soovivad senise projekti üle vaadata, on tulemuseta. Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare ütleb, et «kui trassi nüüd veel muutma hakata, pööraksime ajas kümme aastat tagasi».

On muidugi selge, et Eesti vajab paremat ühendust Euroopaga ja Rail Balticu projekt hõlmab raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini, aga kas Tallinnast Riiga pääseb Pärnu või Tartu kaudu, on juba iseasi. Pikem ja kallim küll, aga pigem pöörata praegu ajas kümme aastat tagasi kui poole sajandi pärast.

Rita Puidet