«Korjanduskarp» aitab annetusi koguda

EELK ja selle koguduste tegevus toetub suures osas annetustele.

Eriti sõltuvad oma liikmete panusest need kogudused, mis ei teeni tulu kinnisvaralt ega saa arvestada ka riigilt, omavalitsuselt või välismaa sõpruskoguduselt saadava toetusega.

Iga-aastase liikmeannetuse kõrval oma kogudusele teevad ärksamad kirikuinimesed aga ka sihtotstarbelisi makseid mõne konkreetse ettevõtmise heaks. Teinekord on paraku vaja rohkem raha, kui oma koguduse inimesed välja panna suudavad. Ka EELK asutused vajavad sageli lisarahastust projektidele, millest võib kasu lõigata terve kirik.

Et hõlbustada sel otstarbel annetuste kogumist, kutsus veebruaris EELK konsistoorium ellu internetipõhise annetuskeskkonna «Korjanduskarp», mis on leitav aadressil http://www.eelk.ee/et/korjanduskarp.

Avalikku tähelepanu on «Korjanduskarp» leidnud tänu sellele, et selle vahendusel toimus edukas rahakogumine Narva Aleksandri kiriku väljaostmise ja seal uue koguduse asutamise toetuseks. Üldiselt on annetuskampaaniaid «Korjanduskarbi» kaudu siiski veel vähe korraldatud ja needki pole sageli kuigi edukad olnud.

Näiteks Hageri palvemaja renoveerimiseks on aga õnnestunud «Korjanduskarbi» kaudu juba üle tuhande euro koguda. Seega võib uuest annetuskeskkonnast palju tulu tõusta, kui selle võimalusi ära kasutada osatakse.

Rahakogumist korraldav Hageri koguduse nõukogu liige Sigrid Põld selgitab: «See on hea keskkond ja tekitab kindlasti ka inimestes tunde, et see on turvaline koht, kuhu oma raha paigutada.» Samuti on «Korjanduskarbi» linki mugav jagada koostööpartneritele välismaal.

Ent Põllu kinnitusel ei tohi jääda lootma sellele, et inimesed ise annetuskeskkonna üles leiavad. Annetuste kogumise kampaaniale tuleb ka tublisti reklaami teha. Hageri kogudus levitab näiteks asjakohast infot oma ajalehe, kodulehe, kirikuteadete ja Facebooki kaudu.

Lisaks on oluline anda kampaania kulgemise kohta inimestele pidevat tagasisidet. «Mina kirjutan teatud aja tagant nii koguduse kodulehel kui Facebookis, mis seis meil nüüd on ja kui palju on lisaks vaja,» kinnitab Põld. Peale «Korjanduskarbi» kampaania kogutakse palvemaja renoveerimise jaoks raha kord kuus ka pühapäevasel kirikukorjandusel. «Ka need summad kajastame me lõpuks «Korjanduskarbi» lehel, et oleks näha, et kogudus ise ka panustab,» selgitab Sigrid Põld.

Lisaks eelmainitutele saab «Korjanduskarbi» kaudu praegu oma panuse anda Saku ja Mustamäe kiriku ehitamise, Tallinna Kaarli kiriku Walckeri oreli kapitaalremondi, JäPe noortepäevade korraldamise, jõululaulude nootide väljaandmise, Misjonikoori uue plaadi salvestamise, kirikumuusikute leksikoni koostamise ning perevägivalla vastu võitlemise heaks.

Milliste põhimõtete alusel toetamist väärivaid projekte välja valida? Sellele küsimusele võivad huvilised vastuseid leida näiteks heategevuskooli saatelõikudest, mis on aasta lõpuni eetris Vikerraadios igal tööpäeval kella 12.30 paiku ja kordusena kella 18.30 paiku.

Heategevuskooli korraldab Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit ning selle tekstid on kättesaadavad veebiaadressil heakodanik.ee.

Rain Soosaar