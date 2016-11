Kiired ühendusteed seovad Eesti tervikuks

Kümmekond aastat tagasi sain tuttavaks ühe Saksamaa pastoriga, kes oli valitud Baden Württembergi liidumaa parlamenti. Koguduse vaimuliku tööd ta parlamenditöö kõrvalt teha ei saanud ega jõudnukski ning keskendus poliitikale. Mõne aasta eest teda parlamenti tagasi ei valitud, vanas koguduses on loomulikult uus hingekarjane ja nüüd on ta õpetajaks ühes Saksamaa kiirteeäärses kirikus.

Selles kirikus ei käi koos kindel kogudus, sest kogudust ei olegi. On kiirtee, kiired autod ja kiirustavad inimesed ning üks kirik selle kiirtee ääres. Kirikusse tulevad inimesed, kes tahavad kihutamisest välja astuda. Enamikku oma kirikulistest see minu tuttav pastor rohkem kui üks kord tavaliselt ei näe.

Oma töö kohta ütleb ta, et kirikulisi jagub. Maa on suur ja rahvast palju, neid, kes pikal teekonnal hingetuge vajavad, jätkub. Saksamaa kiirteed on Euroopas teadagi klass omaette.

Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks turvaliseks kiirteeks ehitamine on olnud väga paljude sel teel liiklejate unistus. Nii ka minu oma. Paraku on tööd jõudnud vaid Koseni ja seal toppama jäänud. Tunnustan lahkuva valitsuse majandusministrit Kristen Michalit, kel õnnestus teised ministrid (eeskätte rahandusminister) nõusse saada ja juba järgmisel aastal teetööd jätkuvad, sest otsus kuni Mäoni see tähtis tee neljarealiseks ehitada on vastu võetud.

Kui see otsus tuli, kritiseerisin ministrit, öeldes et see on vaid pool rehkendust ning tarvis on Tallinna-Tartu tee kogu pikkuses kiirteeks ehitada. Olen seda teemat Tartu linnapeana järjepanu fookuses hoidnud.

Kolm nädalat tagasi tutvustas maanteeameti peadirektor Tartu raekojas ameti plaane ja ütles, et mõne aasta pärast oleks Tartu ja Tallinna vaheline kiirtee täies pikkuses reaalne. Nädal hiljem teatas minister Michal, et soovib ja tal on plaan, kuidas kõigile olulistele suundadele Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu kiirteed ehitada.

Loomulikult maksab taoline tee-ehitus raha ja mitte vähe. Kuid need teed võimaldaksid rahval turvaliselt ja kiiresti liigelda ning annaks Eesti arengule võimsat hoogu juurde. Taoline samm oleks liialduseta viimase saja aasta kõige tõhusam regionaalpoliitiline meede.

Eestit ootab ees valitsuse vahetus. Ma loodan väga, et turvaliste kiirteede algatus leiab väärilise peatüki ka uue valitsuse programmis. Kuigi meil on pahatihti kombeks eitada eelkäijate häid tegusid, peaksime sellest kammitsast välja kasvama.

Tallinna-Tartu maantee vahetus läheduses, peaaegu poole tee peal paikneb Anna kirik. Ma ei ole kordagi sellesse kirikusse sisse astunud. Olen näinud vahel, et kirikus ja kiriku ümber on rahvast, aga sisse pole läinud. Kuigi olen mõelnud, et tahaks auto kinni pidada. Ometi pole seda teinud, sest just on õnnestunud mööda sõita mõnest suurest veoautost või pikaks veninud autorongist ja siis tuleb ju seda kõike (möödasõite) uuesti teha.

Kui Tallinna-Tartu maanteest saab kiirtee, siis võib-olla on Anna kogudus nõus jagama oma kirikut ka kiirteel sõitjatega. Kui me tunneme, et vajame hingekosutuseks seal pausi.

Urmas Klaas,

kolumnist