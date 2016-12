Kaupo Meiel: meie maailmavaade on mulgi kapsas

Tänapäeva inimeste jaoks on religioonid, argimütoloogia ning turundus ammu kõik segamini nagu puder ja kapsad. Aga vahest pole laiemas plaanis vähimatki vahet, kas rahu ja rõõmu sõnumit kannab preester või jõuluvana, peaasi, et see kohale jõuab, mõtiskleb kirjanik Kaupo Meiel oma arvamusloos.

Esimese advendi jumalateenistus, mille Eesti Televisioon Valga Jaani kirikust üle kandis, oli kena ja pühalik nagu sellised sündmused alati. Kõlasid kaunid laulud, peeti mõtlikku jutlust ja kulminatsioonis ütles Eesti evangeelse luteri kiriku Valga koguduse vikaar Margus Suvi: “Kandke see valgus meie kodumaa kõikidesse kodudesse rahu ja rõõmu ootuseks,” ning ulatas põleva küünlaga laterna jõuluvana Ärnile.

Jõuluvanasid, kes kõik nägid välja samasugused nagu Coca-Cola kompanii neid eelmise sajandi 20. aastatel reklaamides kasutama hakkas, viibis kirikus veelgi. Mõnele televaatajale tundus võib-olla veider, et jõuluvanad ja jumalateenistus sedavõrd orgaaniliselt pühakotta mahuvad, mõni ehk parastas, et eks väljamõeldud tegelased peavadki kokku hoidma, mõni oli seevastu kuri, et kirik jõuluvana ehedust rüvetas, aga ülejäänutele tundus see väga loomulik.

Kusjuures tegin mõne aasta eest intervjuu ajaloodoktor Aldur Vungiga – kes, muuseas, on siiralt religioosne inimene – ja tema ütles, et kui jõuluvanal Coca-Cola ja teiste reklaamimisest aega üle peaks jääma, võiks ta rohkem rahu ja rõõmu külvata. Tundub, et isand Vungi kunagine jõulusoov täitus.

