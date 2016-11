Jõulumuusika festival “Kirikupühad Maarjamaal”

Corelli Music rõõmustab taas publikut aastal 2010 alanud jõulumuusika festivaliga „Kirikupühad Maarjamaal“. See kestab kogu pika pühadeaja 27. novembrist 2016 kuni 9. jaanuarini 2017,

alates 1. advendist novembri lõpus läbi jõuluootuste ja pidulike aastalõpu kontsertide kuni kolmekuningapäeva ja õigeusu jõuludeni jaanuari alguses. „Kirikupühad Maarjamaal“ patroon on Eesti Kirikute Nõukogu president, peapiiskop emeeritus Andres Põder.

Jõulufestivali 2016 kavas on kontserdid „JÄÄOREL“ esimesel advendil, 27.11. Tallinnas, “Jõuluootuse vasksed helinad” kolmandal advendil, 11.12. Tallinnas, traditsioonilised aastalõpukontserdid „MAGNIFICAT“ 28.-29.12. Tartus ja Tallinnas ning „Uus täht klassikataevas!“ 5. ja 9.01. Tallinnas ja Narvas. Pühadehõnguliselt sätendavaid muusikaelamusi pakuvad Ulla Krigul positiivorelil ja Jaan Sööt legendaarsest ansamblist Jäääär kitarridel, varajase vaskpuhkpillimuusika ansambel Clangor Cupri ja Ene Salumäe orelil, särav sopran Arete Teemets, Corelli Barokkorkester, ansambel Eboracum Baroque ja dirigent Chris Parsons Suurbritanniast ning kuus vokaalsolisti ehk täiesti uus renessanssmuusika ansambel nju:Est consort.

Kauneid jõule soovib Corelli Music!

AVAKONTSERT. Esimene advent

P, 27.11.16 kell 19 Oleviste kirik, Tallinn

KAVA: “JÄÄOREL”

ESINEJAD: Ulla Krigul (harmoonium), Jaan Sööt (kitarr ja laul), Ann Kuut (tšello)

Legendaarse ansambli Jäääär loomingu paremikku kuuluvad hingega lood hingega inimestele põnevas kammerseades kaunil esimese jõuluootuse õhtul.

JÕULUOOTUS. Kolmas advent

P, 11.12.16 kell 17 Püha Vaimu kirik, Tallinn

KAVA: “Jõuluootuse vasksed helinad” – Gabrieli, Speer, Schütz, Rosenmüller, Bach jt

ESINEJAD: varajaste vaskpuhkpillide ansambel CLANGOR CUPRI:

Indrek Vau, Priit Aimla, Ivar Tillemann, Taavi Kuntu (barokktrompetid), Peeter Margus, Vairis Nartiss (Läti), Aabi Ausma, Valter Jürgenson (barokktromboonid ehk sackbuts)

Kaastegev: Ene Salumäe (orel)

Kirikus kõlab üliharva kuuldav renessansi- ja barokiaegne konsordimuusika vanadele vaskpuhkpillidele ja jõululine muusika orelile. Ansambel ERSO, RO Estonia ja Läti parimatest vaskpillimängijatest on just selleks kontserdiks kokku kutsutud, et esitleda erakordselt kaunikõlalist varajaste vasksete puhkpillide muusikat kaheksale mängijale. Kontserdi üks toetajatest on huulikumeister Josef Klier, kelle baroque-sarja huulikuid saavad meie muusikud prooviprotsessi ja esinemise käigus testida ning hinnata.

MAGNIFICAT. Traditsioonilised aastalõpukontserdid

K, 28.12.16 kell 20 Jaani kirik, Tartu

N, 29.12.16 kell 19 Jaani kirik, Tallinn

KAVA: A. Vivaldi, M.-A. Charpentier, J.S. Bach „Magnificat“

ESINEJAD: Arete Teemets (sopran), vokaalansambel EBORACUM BAROQUE (Suurbritannia), CORELLI BAROKKORKESTER ajastu pillidel, dirigent Chris Parsons (Suurbritannia)

Aasta lõpetavad traditsiooniliselt säravad suurvormikontserdid Tartu ja Tallinna Jaani kirikutes, mis on publikut võlunud juba rohkem kui 10 aastat. Kirikuvõlvide all saab nautida erinevate barokiaja meistrite loodud kaunikõlalist loomingut. „Magnificat“ on kiituselaul nii Kristuse sünnile kui ka jumalaema Neitsi Maarjale. Esmakordselt teevad koostööd Eesti ja Suurbritannia muusikud ning orkestris osalevad EMTA varajase muusika keskuse tudengid.

LÕPPKONTSERDID. Kolmekuningapäev ja õigeusu jõulud

“Uus täht klassikataevas”

N, 5.01.17 kell 19 Õpetajate maja, Tallinn

E, 9.01.17 kell 18 Hermanni kindlus, Narva

KAVA: “Beatus erit“ – Monteverdi madrigalid IV raamatust ning Tšaikovski, Stravinski, Tšesnokovi ja Sarti õigeusu laulud

ESINEJA: Vokaalansambel nju:Est consort, kunstiline juht Iris Oja (alt)

Juba kolmas kord tutuvustavad jõulumuusika festivali lõppkontserdid uut tähte meie klassikataevas. Imelise renessansiaegse muusika kavas helisevad muusikasalongis ja iidses piirikindluses Monteverdi vaimustavad laulud ja õigeusu jõulumuusika, millega astub esmakordselt publiku ette täiesti uus vokaalansambel nju:Est consort. Üks meie tuntumaid vokaalsoliste, endine EFK laulja, Coro Casa da Musica koormeister, Paul Hillieri ansambli Theatre of Voices liige alt Iris Oja on kutsunud endaga koos musitseerima veel viis klassikalise laulukooliga professionaalset Eesti tippansamblisti – sopranid Jaanika Kuusik ja Karoliina Kriis, tenor Joosep Trumm, bariton Rainer Vilu ja bass Ott Kask.

PILETID: Tallinnas 12 € / 10 € *, Tartus 10 € / 8 € *, Narvas 7 € / 5 € *

TOETAJPILETID: 25 €, 35 €, 50 € on suureks abiks festivali korraldamisel, tagavad Corelli muusikute suure tänu ja koha esiridades

PILETID: eelmüük Piletilevis (www.piletilevi.ee) ja Statoilis, võimalusel tund enne algust kontserdipaikades

* Sooduspiletid: pensionär, õpilane, üliõpilane, õpetaja, puudega inimene ja tema saatja, Eesti Interpreetide Liidu liige

NB! SERK liikmekaardi omanikele Piletilevi eelmüügist soodustus – vaata www.serk.ee

Vaata ka Corelli Music ja Corelli Music FB-s.