Jõulumargid on kui kõnetus minevikust

Eesti Piibliseltsi jõuluteemalised ilumargid teevad sel aastal kummarduse kahele Eduardile – Tennmannile ja Viiraltile, usuteadlasele ja graafikule.

Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson kinnitab lugejate ootust, et ka sel aastal jõuavad seltsi toetajateni ilumargid, mida jõulutervitusi saates ümbrikule kaunistuseks kleepida. Küll väikese hilinemisega, aga soovijad võiksid endast seltsi juba teada anda telefonil 631 1671 või kirjutades eps@eps.ee.

Valiku tegemine, mis markidele trükkida, pole kerge. Selgi aastal oli kaalul mitu varianti, kuid otsus langes Eduard Viiraltile, kes 1920ndatel illustreeris Eduard Tennmanni «Usuõpetuse lugemiku», millest ilmus kolm-neli vihikut. Neist illustratsioonidest valiti välja viis. Markide tehnilise teostuse eest vastutas vaimulik Mikk Leedjärv.

Sel aastal käib markidega kaasa ilus ja südamlik lugu, mis kinnitab õnnestunud valikut. Nimelt kui Jaan Bärenson oma heale sõbrale valmivatest markidest kõneles, oli too valikust liigutatud. 1944 oli tema isa viidud Komisse vangilaagrisse ja kui ta emaga kümneaastasena isa juurde Intasse sõitis, oli neil kaasas Tennmanni lugemik. Sealt sai alguse tema tee Piibli juurde.

1878 sündinud Eduard Tennmann oli kirikuõpetaja ning esimene eestlasest võrdleva ja süstemaatilise usuteaduse professor Tartu ülikoolis. Ta suri Tartus novembris 80 aastat tagasi. Eduard Viiralt sündis 1898 Peterburi kubermangus, osales koolipoisina vabadussõjas ja suri 62 aastat tagasi Pariisis, kus ta elas 1946. aastast.

Graafika on jõudnud Eesti Piibliseltsi väljaantavatele ilumarkidele teist korda, esimesel korral kujutati neil Julius Schnorr von Carolsfeldi illustratsioone. Kaunid ilumargid ilmuvad aastast 1996, sel aastal 21. korda.

Rita Puidet