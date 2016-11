Järva-Peetri kogudus sai kena kingituse

Järvamaa väike kogudus sai oma healt inglilt Ritva-Liisa Pihlajalt (fotol) oreli remondi toetuseks 900 eurot.

1907. aastal ehitatud Kriisade oreli remondiks sai kogudus kohaliku omavalitsuse programmist 2000 eurot ja augustis algas oreli remont. Ootamatu toetuse remondi heaks tegi aga Põhja-Soomes sündinud ja Järvamaa juurtega Ritva-Liisa Pihlaja, kes pidas hiljuti 70. sünnipäeva, ütleb kogudust teeniv diakon Jaanus Tammiste. Pidu peeti Sargvere mõisas, kuhu olid kutsutud ka sünnipäevalapse sõbrad Soomest. Peol korraldati korjandus ja see anti üle kogudusele.

Jaanus Tammiste ütleb, et Ritva-Liisa on koguduse hea ingel, kes korraldab koorile Soomes esinemisi ja jõuluajal korjandusi. Ka kümme aastat tagasi tegi ta oma esivanemate kirikule remondi toetuseks suure annetuse.

Mitu aastat tagasi Sirbile antud intervjuus ütleb Ritva-Liisa, et tema vanaisa suguvõsa pärineb Järvamaalt. Tsaariajal läks vanaisa Viiburisse nekrutiks ja jäigi sinna elama. Kui Ritva-Liisa 1990 esimest korda Eestisse tuli, tundus talle kõik tuttav. Ta süvenes vanaisa sünnimaa kultuuri ja hakkas uurima oma sugupuud.

Üle kahekümne aasta on arhitekt Ritva-Liisa uurinud ja planeerinud kirikukülasid ja maakohti ning seoses suguvõsa uurimisega tekkinud erilisest huvist Nurmsi küla vastu on ta koostanud ka näituse «Nurmsi küla Järvamaal», mis annab ülevaate tavalisest Eesti külast ja selle arhitektuurist.

Oma huvi külaelu vastu põhjendab ta nii: «Põhiolemuselt oleme me eestlased ja soomlased, nagu ka teised soome-ugri rahvad, maainimesed. Olen kunagi päevikusse kirjutanud, et ükski Juhan Maiste poolt ihaldusväärseks tehtud mõisahoone ei saa olla nii kaunis kui halli õlgkatusega talutare.»

Orelit remondib Toomas Mäeväli, remont toimub mitmes etapis ja loodetakse valmis saada kahe aastaga.

Rita Puidet