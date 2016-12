Helsingi eesti kogukonna kirikliku teenimise probleem on lahenenud

Pikka aega on olnud probleeme Helsingi eesti kogukonna kirik­liku teenimisega.

Probleem lahenes 28. novembril toimunud koosolekul, mil Eestist sõitsid piiskop Tiit Salumäe ja misjonikeskuse juhataja praost Leevi Reinaru Soome, et kohtuda seal Helsingi koguduste liidu juhi Pentti Miettineniga, abijuhi Ilkka Sipiläineniga ja kirikuvalitsusest välissoomlaste töö juhiga Mauri Vihkoga. Piiskop Salumäe hinnangul oli koosoleku oluline otsus selles, et eestikeelse kogudusetöö tegemiseks on tagatud vaimuliku koht.

Seni teenis eestlasi vaimulik Mira Salmelainen, kelle töösuhe lõpeb 12. detsembril. Koosolekul arutati selle ametikoha täitmist. Koos Eesti luterliku kirikuga hakatakse sinna peagi otsima EELK vaimulikku. Soome osapool leiab, et kogudust, kus eestlasi teenitakse, pole mõtet vahetada, seega eestlastele suunatud kiriklik töö Helsingis jätkub ka tulevikus Alppila kirikus. Eestlased on selle kogudusega juba harjunud.

Tegu oli olulise sammuga eestlaste teenimisel Helsingis. Kahe kiriku koostöös asutakse teemaga tegelema. Ette on valmistatud kirikutevaheline leping, mida käsitleti töökoosolekul Helsingis ja mis oli lugemisel 29. novembril Tallinnas toimunud kirikukogul. Lepingut menetletakse veel mõnel EELK kirikuvalitsuse koosolekul. Kevadel käsitletakse lepingut Soome kirikukogul ja dokument kirjutatakse alla kevadel Tartus kirikukongressi ajal. Sellega saavad siis kahe hõimurahva luterlike kirikute suhted ametlikult reguleeritud.

Kaido Soom