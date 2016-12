Haapsalu toomkirik

21. detsembril kl 18 annavad Haapsalus kontserdi Ivo Lille (saksofon) ja Ines Maidre (orel).

Ivo Lille on aktiivne saksofonisolist ja kammermuusik, seda nii klassikalise kui jazzmuusika vallas. Ivo on osalenud mitmete ansamblite, orkestrite ja bändide töös, olnud mitmekümne uudisteose esiettekandja ning salvestaja. Alates 2004. aastast on ta saksofoniõppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Ines Maidre on üks tunnustatumaid Eesti organiste, kelle tõlgenduses kõlavad ühtviisi meisterlikult nii varajane barokk, romantism kui ka tänapäeva muusika. Alates 1992 tegutseb Norras. Ta on Bergeni Muusikaakadeemia dotsent ning tegutseb ansambli Musica Celines klavessinisti-organistina. Inese orelimäng on leidnud tunnustust peene stiilitunde ja virtuoossuse poolest.

24.12. kl 17 jumalateenistus, toomkoor, Endrik Üksvärav ja tütarlasteansambel.

25.12. kl 11 missa, kl 17 kontsertpalvus. Piiskop Tiit Salumäe 65. sünnipäeva tähistamine.

27.12. kl 18 johannesepäeva kontsertaktus.

31.12. kl 19 jumalateenistus, kl 23.15 vigiilia.

1.01. kl 11 missa. Algab nõukogu valimine.