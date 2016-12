Egeuse Jeruusalemma radadel

Tallinna Jaani kirikus esitles Arne Hiob raamatut «Patmos. Johannese ilmutusraamat ja meie tänapäeval».

Johannes Esto Kirjastuse väljaandel ilmunud raamat on viimane triloogias. Esimesed kaks olid «Püha maa, juudid ja Jeesus» (2012) ning «Rooma, apostlite pärand ja Maarjamaa» (2014). Kõik kolm teost on seotud autori palverändude ja süvendatud uurimistööga. Viimane raamat aitab tõlgendada Ilmutusraamatu rikast sümbolikeelt. Lisana on teoses osa, mis on saanud pealkirja «Usurändajate isiklik Patmos». See avab autori kogemusi kõigilt kolmelt retkelt.

Huvilisterohke esitlus kirikus oli viimistletud tervik vanamuusikaansambli Hortus Musicus esitatud teostest ja Arne Hiobi jagatud kogemustest, teadmistest. Muusika viis sissejuhatavalt helikeeles rännakule, mis püüdis avada Jumala ilmutuse müsteeriumi, eriti Johannese ilmutusraamatu 21. peatüki ainetel Andres Uibo loodud «Apokalüptilise sümfoonia» kaudu.

Arne Hiob ütles, et Patmosel sai Johannes sõnumi Jumalalt, mis otsib teed meie südametesse, innustades usurändudele. «Ilmutusraamat kõneleb sümbolite kaudu. Jumal varjab end sümbolite taha ja ühtaegu ilmutab nende läbi. See on ainuke raamat Piiblis, kus kiidetakse õndsaks need, kes seda loevad,» jagas ta.

Hiob viitab, et «igaühel võib olla oma isiklik Patmos, s.t paik, kuhu ta on välja saadetud ja kohtub Jumalaga üksinduses. Ilmutuse jätkumine ehk Kristuses ilmutatu kohalejõudmine tema juurde võib toimuda erinevates paikades: metsas jalutades, kodus istudes, reisil käies. Kohtumine Issandaga aga suunab inimesi usuradadel edasi. /–/ Nii sattusin mina Pühale Maale, Rooma ja Patmosele» (lk 139).

Kätlin Liimets