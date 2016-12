EELK piiskop kuulutas välja jõulurahu

Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Tartu piiskop Joel Luhamets kuulutas Jõgeval välja jõulurahu.

Nii piiskop kui teised kõnelejad rõhutasid jõulurahu tähtsust keerulistel ja hirmutavatel aegadel, mil ainuüksi hommikustest uudistest võib kuulda mitmesaja inimese surmast üle maailma. Kõnelejad kutsusid üles jõulurahu ajal argimuresid kõrvale jätma ja üksteisest hoolima.

“Jõulurahu küll sisuliselt tähendab seda, et jõulupühi peaks rahulikult pidama ja jätma maha kõik argimured ja kiirustamise, aga jõulurahu tähendab ka seda, et me märkaksime vastu võtta seda andi, mida jumal tahab meile anda. Sest ega me alati ei tea, mida meil rahuks vaja on, la sellepärast me võime ka rahu otsida sealt, kus seda ei ole ja rahu otsides rahutust juurde külvata,” kuulutas Tartu piiskop Joel Luhamets.

