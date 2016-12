Arne Hiob esitleb Tallinna Jaani kirikus oma uut raamatut

Reedel, 9. detsembril kell 14.30 esitleb õpetaja Arne Hiob Tallinna Jaani kirikus oma uut raamatut «PATMOS. Johannese ilmutusraamat ja meie tänapäeval».

Autor on öelnud, et käesolev raamat asetub kolmandana triloogiasse, kus iga teos on seotud isiklike külastuste ja muljetega ning seda saatva uurimistööga. Eelmised raamatud on «PÜHA MAA, juudid ja Jeesus» (2012) ning «ROOMA, apostlite pärand ja Maarjamaa» (2014).

Arne Hiob selgitab: «Pühalt maalt Iisraelist alguse saanud usurännak, mis kulges läbi Rooma, jõudis viimaks välja Patmosele. Sellel Egeuse mere saarel anti Johannesele ilmutus, kus Piibel vaatab nägemuste ja ettekuulutuste kaudu iseendast kaugemale. Vaevalt ükski muu Uue Testamendi raamat, kui neli evangeeliumi välja arvata, on võlunud ja inspireerinud oma lugejaid nagu Johannese ilmutusraamat.

Ilmutusraamat võtab luubi alla maailmaajaloo, avades seda tuleviku ja igaviku suunas, tõstes lugejate pilgu lahti maa pealt ja näidates, et taevases juhtimises on kõik kindlalt Jumala kätes. Hoolimata kurjuse rünnakutest mitmesuguste «metsaliste» maskide all on kurjal viimselt lõpp. Ühtlasi meenutab ilmutusraamat, et leigest armastusest ei piisa. Meid päästab ainult tõsine usk ja armastus.»

Esitlusel mängib ansambel Hortus Musicus. Ettekandele tuleb Andres Uibo «Apokalüptiline sümfoonia» Ilmutusraamatu 21. peatüki ainetel. Võimalus osta raamatut soodushinnaga ja hankida autori autogrammi.

Eesti Kirik