Arheoloogilised tööd Haljala kirikus andsid huvitava leiu

Haljala kirikus toimunud arheoloogilistel väljakaevamistel leidis arheoloog Villu Kadakas kiriku kirdepoolse piilari idaküljelt põranda alt matuse, mis võib olla vanem kui praegune kirik.

Nimelt toimus 15. sajandil Haljala kiriku ümberehitus. Kirdepiilari asukoht kattus just nimetatud matusega. Täpsemalt: poolega sellest.

Ilmselt just piilari ehituse tõttu tuli toonastel ehitusmeistritel eemaldada osa matusest. Alles oli jäänud puust kirstu peats, mille laudade ühendamiseks oli kasutatud sepisnaelu ja kus oli lõhkumata säilinud maetu, nn Haljala daami luustik peast alumiste roieteni.

Maetut ei eemaldatud tema senisest leiukohast. Uuringute tegemiseks võeti alumiselt lõualuult kaks esihammast. Rakvere perearsti Rita Alanurme juuresolekul ja kaasabil mõõdeti maetu luustikku. Visuaalse vaatluse ja mõõtmise tulemusena oletame, et tegu võis olla naise matusega.

Kolju ümbrusest tulid välja neli mustjat klaashelmest: kaks ümarat ja kaks lamedat. Neist kummastki üks talletatakse Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogus. Teised leiud jäeti nende esialgsesse kohta. Et leitu säiliks oma algses olekus, kaeti matus pinnasega ning lisati tulevastele arheoloogidele avastamisrõõmuks praegu käibelolev münt: kaks eurot vermimisaastaga 2011.

Haljalast leitu põhjal paneb mõtlema see, et toona matmispaigana kasutatud põrandaalusest (kirikute põrandate alla matmine lõpetati keisrinna Katariina II vastavasisulise ukaasi alusel 1772. a) leitud hammastest oli ainult ühel auk!

Margit Nirgi