Alanud teema-aasta innustab koostööle

2017. aasta on Eesti laste- ja noortekultuuri aasta, mille jooksul innustatakse lapsi ja noori kultuurist osa saama ning ka ise elamusi looma.

Teema-aasta tunnuslause on „Mina ka!“ ning aasta eestvedaja on Eesti Lastekirjanduse Keskus. Tunnuslause „Mina ka!“ ning märksõnad iseolemine ja koostegutsemine kõnetavad ka täiskasvanut, kutsudes üles mõtestama ning väärtustama last ja noort nii looja kui ka publikuna.

Kultuuriminister Indrek Saar ütles, et laste- ja noortekultuuri aasta on ühtaegu suurepärane võimalus ja samas vastutusrikas ülesanne asetada meie kultuurielus fookusesse just lapsed ja noored. „Laste ja noortega, meie sirguvate loojate ja publikuga, on väga oluline rääkida väärtustest, mitmekesisusest, järjepidevusest ja vastutusest. Ja mitte ainult rääkida – tähtis on ühiselt luua ja tegutseda,“ rõhutas Saar.

Teema-aasta projektijuht Marju Kask lisas, et aasta seob kultuuri eri valdkondi ning koondab mitmesuguseid ettevõtmisi. „Ees ootab väga põnev aasta nii väikestele kui ka suurtele. Kavas on suurüritusi nagu noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“, Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud elamustuur Laste Vabariik, aga ka väiksemaid kogukondlikke ettevõtmisi. Ootame kõiki teema-aastast osa saama ning häid ideid välja pakkuma ja ellu viima,“ rääkis Kask.

1. detsembrist 2016 on avatud teema-aasta ürituste ideekonkurss „50 ideed!“. Selle eesmärk on anda lastele ja noortele võimalus eriilmeliste algatuste ja ürituste abil muuta oma kultuurielu veelgi sisukamaks. Ideekonkursi tingimused on teema-aasta kodulehel.

Kultuuriministeerium on korraldanud teema-aastaid 2000. aastast. Saabuvate teema-aastatega saab tutvuda kultuuriministeeriumi kodulehel. Lisainfot saab vaadata laste- ja noortekultuuri aasta kodulehelt www.minaka.ee.

Eesti Kirik